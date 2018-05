Conférence-débat sur les évènements du 8 mai 1945

Par DDK | Il ya 9 heures 5 minutes | 369 lecture(s)

Dans l’après-midi de mardi dernier, le petit théâtre de la maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou a abrité une conférence-débat sur les sanglants évènements du 8 mai 1945. La communication fut animée par M. Hamadache M’hand, professeur d’histoire et de géographie, chercheur en histoire, inspecteur général à l’Institut de formation des inspecteurs et directeurs à El Harrach, à la retraite depuis 2011. «Les évènements du 8 mai 1945 n’étaient qu’un prétexte pour la France qui voulait asseoir ses pleins pouvoirs en Algérie», dira-t-il d’emblée. Il précisera : «Les évènements avaient été préparés dès le 1er mai, avec une manifestation, suivie d’une autre le 7 initiée par les colons. Et le 8 mai, ce fut l’éclatement». Le conférencier poursuivra : «Les évènements du 8 mai ont eu l’effet boule de neige et ont gagné plusieurs régions du pays : Sétif, Kherrata et Guelma entre autres. Le groupe des 22 a ensuite pris la décision de passer à une autre forme de résistance pour libérer le pays : la lutte armée, alors que Messali El Hadj voulait soustraire cette indépendance pacifiquement des serres de l’ennemi». M. Hamadache ajoutera : «Notre histoire est enviée et respectée par tous les pays du monde. Mais elle reste à écrite dans toute sa globalité et dans toute ses vérités qu’elles soient bonnes ou amères !». Le conférencier donnera un exemple : «Salah Bouakouir qu’on a longtemps glorifié en sa qualité de chahid, a du jour au lendemain été qualifié de harki par certains ! Pourquoi tous ces jeux malsains, de quoi désorienter les nouvelles générations. Et c’est pour cette raison que les historiens doivent se mettre au travail et écrire notre glorieuse histoire, en leur âme et conscience. Nous n’avons pas à attendre que d’autres que des Algériens le fassent». Le conférencier s’interrogera : «Pourquoi nos enfants ne s’intéressent-ils pas à l’histoire de leur pays ?». Et de lancer : «Notre histoire remonte à des milliers de siècles, nos origines sont anciennes et notre civilisation est l’une des plus vieilles de la planète : la civilisation des Imazighens !».

M A Tadjer