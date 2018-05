L’Algérino débarque à Tizi-Ouzou le 25 mai

Par DDK | Il ya 1 heure | 163 lecture(s)

Il va y avoir de l’ambiance ! L'Algérino, de son vrai nom Samir Djoghlal, sera à Tizi-Ouzou pour un concert, le 25 mai prochain au stade du 1er novembre, à partir de 22h, pour chanter ses plus gros tubes.

Né le 2 mai 1981 à Marseille, de parents algériens, le rappeur a toujours été fier de ses origines amazighes chaouies. Il a d’ailleurs réalisé un clip intitulé Bawa où il montre les traditions de la région de Khenchela. Il s'est fait sa place parmi les grandes stars de la musique mondiale. Ses clips affichent des millions de vues sur You tube et sa musique est écoutée partout dans le monde. Le rappeur a annoncé sur sa page facebook le concert, en écrivant : «AZUL. J’ai le plaisir de vous annoncer que je serai en concert le 25 mai à Tizi-Ouzou au stade du 1er Novembre #Imazighen #EnForce». De nombreux fans du chanteur sont attendus, venant de plusieurs wilayas. Une soirée ramadanesque qui s’annonce d’ores et déjà grandiose. L’événement se déroulera un vendredi, un choix plutôt adroit des organisateurs, afin de permettre au plus grand nombre d’admirateurs de la star d’y assister, même ceux qui habitent loin. Les billets sont en vente depuis déjà dimanche dernier, à la Maison de la culture Mouloud Mammeri et au stade 1er Novembre. Le prix est fixé à 1 500 DA l'entrée. Pour une place VIP, le tarif est de 5 000 DA.

Radhia B.