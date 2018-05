Plusieurs événements à célébrer

Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

La Direction de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou informe le public, dans un communiqué, du lancement de la commémoration de la Journée nationale de l’étudiant 19 mai 1956, les 18 et 19 mai 2018. Cet événement est organisé par la Direction de la culture et les établissements sous tutelle, en collaboration avec la Direction des moudjahidine et le Musée du moudjahid de Tizi-Ouzou. Par ailleurs, dans le cadre de la clôture du mois du patrimoine et le lancement des soirées ramadhanesques, un spectacle artistique intitulé «Mes origines», animé par Lamia Aït Amara, aura lieu le samedi 19 mai 2018 à 22h, au niveau du Théâtre régional Kateb Yacine de Tizi-Ouzou. à noter qu’un programme riche a été tracé par la Direction de la culture, au niveau de l’ensemble des établissements culturels et communes de la wilaya durant le mois sacré.

