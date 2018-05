Concours de chant pour les fans, en juillet

Par DDK | Il ya 1 heure | 121 lecture(s)

Izlan n imwal manga voice est un bon petit voyage dans le monde de notre enfance, où on adorait fredonner et chanter les chansons des génériques de nos dessins animés préférés.

Ce concours est une initiative de l’artiste Ayred, en l’occurrence Sahli Omar, en partenariat avec Sid Ahmed Bellabes, commissaire du festival international de la bande dessinée de Béjaïa (Bougie en Bulles). Ils organisent, pour la première fois en Algérie, un concours de musique et chant Manga qui se tiendra les 21, 22 et 23 juillet 2018 à la maison de culture de la ville de Béjaïa. L’artiste Ayred, fidèle à son concept de vulgarisation de notre langue amazighe, il a eu l’ingénieuse idée de faire de ce concours un outil et une rencontre pour son apprentissage. Il nous apporte avec sa plume, une belle adaptation musicale d’une célèbre chanson Manga, celle du «Château dans le ciel», «KIMI WO NO SETE», du compositeur Joe Hisaishi. Ayred a réussi à ciseler les paroles de cette chanson en tamazight, tout en lui gardant son âme japonaise. Un véritable défi. Concernant les modalités de participation au concours, Sid Ahmed et Ayred affirment qu’il n’aura pas de limites d’âge. La compétition sera compartimentée en trois volets : instrumental pour interpréter un générique manga avec des instruments sans voix - Chant libre pour interpréter une chanson de générique manga avec des musiciens ou sans musiciens mais avec une musique enregistrée - et enfin le volet du chant ciblé en tamazight réparti en deux sous-volets. Il y aura une chanson trophée d’adaptation en tamazight de la chanson originale en japonais «Kimi Wo Nosette» du manga «Castel in the sky», musique de Joe Hisaishi. Les paroles sont écrites par l’artiste Ayred. Les paroles sont disponibles sur sa chaine youtube AYRED ANAZUR. Et enfin le second volet, chanson libre en tamazight. Les participants adaptent en tamazight une chanson de générique manga de leur choix. A noter que ce genre d’initiative pourra donner un véritable sursaut à la production audiovisuelle en Tamazight et faire sortir la langue de sa dépendance aux dessins animés dans d’autres langues qui sont un facteur dangereux pour la transmission de Tamazight aux jeunes générations.

Akli. N