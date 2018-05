Achour Amroun participe à un gala de charité

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

Achour Amroun, le récent vainqueur de la populaire émission Alhan oua chabab, se produira, aujourd’hui, à l'annexe de la maison de la culture Mouloud Mammeri d’Azazga, dans un gala de charité.

La soirée est organisée par la section locale du Croissant Rouge Algérien (CRA).

La recette du spectacle servira à financer les différentes œuvres caritatives qu’organise le CRA pendant ce mois sacré du Ramadhan, notamment une circoncision collective, la distribution de couffins pour les nécessiteux, des visites aux malades hospitalisés, ainsi que d'autres activités au bénéficie des familles les plus défavorisées de la commune. C’est une première pour Achour Amroun, dont la victoire à l’émission des jeunes talents a suscité un engouement sans précédent, notamment dans sa région natale des Aït Zikki dans la Daïra de Bouzeguène. Il partagera la scène avec Mhenna Ouzaid, qui cumule une carrière de plus d’une trentaine d'années. La chance sera également donnée à un jeune artiste talentueux du nom de Youcef Hadj Said. Ce gala animera enfin les soirées un peu ternes de ce début de mois de Ramadhan dans la ville d’Azazga. Soulignons par ailleurs qu’une série de concerts est projetée par la maison de la culture à partir du 24 de ce mois.

M. I. B.