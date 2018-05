Un programme pour tous les goûts à Béjaïa

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

C’est par un gala du genre chaâbi que la maison de la culture de BéjaÏa a entamé cette année son programme spécial «Soirées du Ramadhan» qui s’étale du 20 mai au 15 juin 2018. Ce programme de soirées musicales, souligne Araoun Lakhdar, directeur de l’établissement, est «riche, varié et équilibré entre les différents genres comme le chaâbi, les variétés, le folklore et le moderne». Il a été élaboré de sorte que chacun trouve son goût. Il est prévu la participation d’anciens chanteurs de chaque genre, des lauréats aux différents festivals amazighs, à Alhan oua Chabab, des jeunes talents et des groupes de musiques modernes. Chacune de ces soirées musicales présentera, en moyenne, trois chanteurs du même genre. C’est ainsi que lors des deux premières soirées réservées au genre chaâbi, le public applaudira six artistes chaâbi qui sont Mohamed Rais, Mahmoud Nachez, Kacimou, Zouaoui, Hafid Douama et H’ssinou Oued-Ghir. Le gala andalou du mardi sera animé par l’orchestre féminin Ahbab Cheikh Sadek El Bedjaoui. Dans les deux soirées suivantes se produiront les lauréats et jeunes talents comme Lounas Guerroudj, Nawfel, la chanteuse Mina, Aziz Zaidi, Seminov, et la groupe Afara. La soirée du vendredi 25 mai est programmée en collaboration avec l’association «Acte» de l’université de Béjaïa qui présentera la chanteuse Mina et le groupe moderne Ajrad. Les soirées du samedi 26 mai et celle du samedi 2 juin, la salle est mise en location au profit de l’agence New Life qui organisera de grands galas de raï. Quant aux soirées du 27 et du 28 mai, elles sont réservées à deux groupes de musique moderne, la première sera animée par le groupe Beinx et le groupe Eclypse, la seconde par le groupe Imouras et le groupe Talsa. Les chanteurs de variétés Bilal El Djazairi, Hassan Adnani, Kamal Slimani animeront la soirée du mardi 29 mai. La soirée du 1er juin, journée internationale de l’enfant est organisée en collaboration avec l’association Femme Active, il est prévu un défilé de mode, danses et des activités pour enfants. Du 4 au 6 juin, au programme, des soirées de variétés avec les chanteurs Rabah Hayoune, Massi Benadj, la chanteuse Swim, Hassen Terki, Kamal Benahmed, Dalila Brahmi, Cheb Faycel, Ghanou Abdjaoui et Boubekeur Kheraz. Pour le 7 juin, la salle est mise en location au profit des chanteurs Fafa El-Bedjaoui et Azifas. La soirée de la journée nationale de l’artiste qui coïncide avec le 8 juin sera animée par les chanteurs Boudjemaa Agraw, Hamid Louagrani et Nadir Ait Zenati. La soirée du 9 juin sera assurée par les chanteurs de variétés Hakim Sidi Aich, Rachid Yal et Djemarinas. Le folklore kabyle n’est pas en reste puisque le programme lui réserve trois soirées pleines les 10, 11 et 13 juin où se produiront les chanteurs Mokrane Foula, Nadir Mouloudji, Khellaf Oudjedi, Abbas Ait R’Zine, Imediazen, Hafid Amour, Ouazib Mohand Améziane, et Saoudi. La nuit du «Destin», Leilet El Kadri, qui tombe le mardi 12 juin sera animée par les chanteurs Kaci Abjaoui, Boubekeur El-Hadi, et «Ourar-n-el-khalet». Pour ce qui est du prix du billet d’entrée, il est, précise le directeur de la maison de la Culture, de 150 DA par personne seule mais seulement de 200 DA pour un couple avec ou sans enfants.

B. Mouhoub