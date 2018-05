Riche programme à Maâtkas

Par DDK | Il ya 1 heure | 103 lecture(s)

Comme chaque année, la maison de jeunes Seddar Slimane, du chef-lieu de la commune de Souk El-Khemis, a concocté un programme d’animation spécial pour ce mois de Ramadhan. Plusieurs activités culturelles ont été entamées dès le premier jour de ce mois sacré et continueront à se tenir à intervalle régulier. Des jeux, tels du baby-foot, tennis de table, billard et pétanque, ainsi que des jeux de société, tels les jeux d’échec et le scrable, sont proposés au public. Des représentations théâtrales sont également au menu, telle la pièce «Hassan el khouaf » de Amar Slami, ainsi qu’un spectacle humoristique du genre one-man-show qui sera présenté par la maison de jeunes d’Aïn Zaouïa. Au programme également des galas animés par les jeunes talents de la région, comme Arezki Si Tayeb, Said Amini et Si Lekhel, entre autres. Pour le 27ème jour de carême, un grand gala est annoncé par les organisateurs. Il sera animé par d’anciens chanteurs connus sur la scène artistique, nous apprend le directeur de la maison de jeunes. Par ailleurs, un espace d’échange de livres a été créé récemment au niveau de l’établissement, pour encourager la lecture et redynamiser l’amour du livre parmi les jeunes.

Rabah A.