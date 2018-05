Ali Amrane en vedette le 12 juin

Par DDK | Il ya 23 minutes | 10 lecture(s)

Le chanteur Ali Amrane est attendu le 12 juin prochain à Bouira, pour y animer un gala artistique au niveau de la maison de la culture Ali Zamoum, au chef-lieu de wilaya.

L’annonce a été faite hier par le chanteur lui-même, sur sa page Facebook officielle : «Azul ami(e)s de Bouira. Je vous donne rendez-vous à la maison de la Culture de Bouira le 12 juin au soir ! Ravi de vous y retrouver !», a-t-il écrit. Il faut dire que le jeune chanteur est largement apprécié par le public bouiri, pour ses textes, ses arrangements et son style moderne, qu’il aime appeler le «Rockabyle», mais aussi pour sa disponibilité. Le chanteur a animé, par le passé, une dizaine de galas et de soirées musicales dans plusieurs communes et villages de Bouira. Il faisait, à chaque fois, un véritable tabac. De Takerboust à Bouira, en passant par M’Chedallah, El-Esnam, Ath-Leqsar et Bechloul, Ali Amarane a toujours répondu favorablement aux invitations des associations locales et même des étudiants de Bouira, puisqu’il s’est déjà produit à l’université Akli Mohand Oulhadj. D’ailleurs, le dernier gala qu’il a animé dans la wilaya remonte à 2016. C’était M’Chedallah, où il a animé un gala de solidarité pour la collecte de dons au profit d’une fille atteinte d’une maladie rare qui nécessitait une prise en charge à l’étranger. Le très sympathique Ali Amrane sera donc à nouveau en contact avec son large public à Bouira, à la dernière semaine du mois de Ramadhan.

Oussama K.