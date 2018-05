Rire et fête à Azazga et Aïn El Hamam

Par DDK | Il ya 54 minutes | 122 lecture(s)

C’est aujourd’hui que sera lancé le programme d’animation soirées artistiques spécial Ramadhan mis en place par la Direction de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou avec la maison de la culture Mouloud Mammeri.

Ainsi, si l’on sait déjà qu’au chef-lieu (Maison de la culture Mouloud Mammeri) le rendez-vous sera avec un récital relevé de Nouara qui ne manquera pas d’attirer la grande foule, deux autres pôles de la wilaya, à savoir Azazga (Annexe de la Maison de la culture) et Aïn El Hammam (centre culturel Matoub Lounès) ne seront certainement pas moins animés et égayés avec un lancement en parallèle de deux autres programme d’animation, initiés par la même direction. Ainsi à Azazga, c’est un week-end 100 % jeunesse qui est projeté avec comme entrée, dès ce soir, Lyes, Hacène Boutora et Cherif Douzene. Demain, un trio de feu avec Moumouh, Farid Gaya et l’inimitable Djilali Hamama. ça promet vraiment et le mieux est toujours à venir avec Lani Rabah et Aldjia pour samedi. à Aïn El Hammam, ça ne manquera pas non plus d’animation et de gaieté. Ainsi pour ce soir, comme on l’ébruitait hier sur ce même espace, à l’affiche il y aura Boudjemâa Agraw et Kaci Boussad pour le chant et l’humoriste Amar Colombo pour le rire. Une soirée deux en un en somme qui se prolongera le long du week-end avec notamment les Achir Madjid (avis aux nostalgiques), Rachid Zedek et Rachid Aït Chekdim pour la soirée du vendredi et Massi Lewhama pour une soirée 100% fou rire, (un peu comme à Montreux) pour samedi.