Grand récital poétique à la Maison de jeunes

C’est un grand rendez-vous poétique qui va avoir lieu, demain, à la Maison de jeunes de Maâtkas.

Pas moins de 18 poètes prendront par à ce récital organisé en partenariat entre l’association «Le jeune actif» et le collectif «Tazuri di Mâatkas». Du beau monde est donc attendu pour la soirée de ce vendredi qui s’annonce très riche en rimes, en rencontres et en échanges entre poètes issus de plusieurs villages de la région. Rachid Seddiki, le doyen des poètes de Mâatkas et grand nom de la poésie dans la wilaya, sera de la partie. Ainsi, les Lyès Guechtouli, Zinet Amar, Fetis Ali, Meziane Hammour, Arib Massinissa, Klalèche Nordine, Chaouadi Merzouk, Saidoun Arezki, Chebli Ali, Haroun Karim, Saidoun Abdelhamid, Chaabane Ali, Bouam Mohamed Arezki, Bouamrane Sofiane, Khaldi Mohammed, Seddar Karim, Kaddour Rabah et d’autres encore pourraient s’inviter au dernier moment. Tous ces poètes n’ont habituellement que les fêtes de mariage ou de circoncision pour, de temps à autre, livrer leurs rimes. Et ce récital poétique, une première dans la localité, est assurément une belle occasion de laisser éclater sa muse. C’est également la plus belle des manières de redynamiser la culture à Maâtkas et faire revivre les soirées ramadhanesques où seules les longues parties de belote ou de dominos constituent les loisirs d’une jeunesse rongée par la routine et la monotonie.

Amayas Idir