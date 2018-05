Mohia revisité

Par DDK | Il ya 56 minutes | 85 lecture(s)

Taqsit s usefru est une pièce constituée d’une suite d’extraits d’œuvres théâtrales de Mohia que l’association culturelle Azar n’Bouaidel, d’Iferhounène, a présenté durant la soirée d’avant-hier au théâtre régional Kateb Yacine. Neuf comédiens, pour la plupart des lycéens dont quatre filles, ont épaté le public présent. Le metteur en scène Mohand Mocer a campé le rôle de Mohand U Cabane, Madi Salem celui de Mohia, Mouassi Yuva et Bilal Seddi (talebs), Madi Souad (la folle), Madi Wissam (la chanteuse Smina N Tazart), Madi Liticia (une autre chanteuse), Benkessam Sacia (chanteuse) et Djouadi Karim (à la flûte). Un décor sobre comme l’aimait le dramaturge. Les costumes des filles sont en tissu de «Foutas» kabyles. Une cruche occupait la place, un hommage à l’une des œuvres «La jarre» de Mohia. Le rideau se lève sur une chorale, chantant et marchant sur scène. Puis les tableaux se succédèrent, dont celui de la folle qui tantôt est en colère, tantôt rit aux éclats, déambulant dans les rues du village. Elle se révolte contre la société qui ne la considère pas mais finit par compatir à sa douleur. Neuf tableaux, extraits de neuf pièces du dramaturge. Le spectacle a duré une heure. Il est à rappeler que la générale de cette pièce a eu lieu le 14 avril dernier au théâtre régional Kateb Yacine, après un travail d’écriture et de montage de quatre mois. Le texte est d’Aziz Samah. L’association sera en tournée à travers la wilaya. Elle sera à Iferhounène le 7 juin, à Aïn El Hammam le 29 juin, à Akbou le 30 juin et à Aït Bouadou entre du 1er au 3 Juillet.

M A Tadjer