Tewser emballe le public

DDK | Il ya 1 heure

La pièce théâtrale Tewser (La vieillesse) a beaucoup plu au public du théâtre régional Kateb Yacine de Tizi-Ouzou, dans la soirée de mercredi dernier. C’est une tragédie-comédie de l’association culturelle Tafat At Abbas, de Guendouze, wilaya de Béjaïa, mise en scène par Okbaoui Cheikh. L’histoire de la pièce se déroule dans une maison de vieillesse. Le comédien Fellag Malek campe le rôle d’Idir, Hamza Mechmeche celui de Saber, Sofiane Mihoubi celui de Zouhir, Talbi Ouarda dans le rôle de Lwiza et Amazigh Bouakline dans celui du propriétaire de l’établissement et du médecin. Chaque pensionnaires de l’établissement raconte les raisons de sa présence dans les lieux : conflits familiaux, des enfants qui e veulent plus d’eux, une belle-fille acariâtre, etc. A chaque récit, la salle écoute dans un silence religieux, ponctué d’applaudissements. Mais les pensionnaires vont devoir faire face à un nouveau problème. L’Etat veut raser le centre pour y faire passer une autoroute. Les pensionnaires se révoltent alors et menacent d’un suicide collectif. Le toubib décide de mener le combat avec eux.

M A Tadjer