Rbiha captive et suscite l’intérêt d’un public mixte sur TV4

Par DDK | Il ya 1 heure | 149 lecture(s)

Une semaine après le début du Ramadhan et le lancement des grilles spéciales mises en place par les chaînes de télévisions nationales publiques ou privées, la décantation commence à se faire et les téléspectateurs se découvrent des intérêts pour certains programmes. C’est le cas notamment pour le feuilleton Rbiha, diffusé sur TV4. Un programme calé après le f’tour bien entendu, entre la série en chaoui, qui ouvre la soirée, et la caméra cachée. Pour ceux qui ne l’ont pas encore découvert, il s’agit d’un feuilleton social et dramatique dont l’histoire tourne autour de Rbiha, une jeune fille de dix-huit ans. Un beau cocktail de sentiments et d’événements passionnants et à rebondissements. Dans les rôles principaux, à retenir les noms de la charmante Nawel Djada (Rbiha), Farès Rami et Naïma Ramdani. La réalisation est signée Bachir Sellami.