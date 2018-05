Les soirées s’animent

Par DDK | Il ya 13 minutes | 6 lecture(s)

Après une première semaine des plus moroses à Aïn El Hammam où les soirées se sont limitées à des veillées familiales, la suite du mois de carême s’annonce des plus animées. Avec le retour du beau temps, les noctambules sont gratifiés, chaque fin de semaine, d’un programme proposé par le centre culturel Matoub Lounes situé au centre ville de Michelet. La direction de la culture a programmé deux soirées par semaine, avec des chanteurs de premier ordre. Depuis jeudi dernier, la salle abrite, chaque week-end, des galas artistiques avec plusieurs chanteurs connus du public. Ce sont Kaci Boussaad, Boudjemaa Agraw et Amar Colombo qui ont ouvert le bal de ces festivités qui se prolongeront, chaque fin de semaine durant deux jours, jusqu’au 11 juin prochain où El Hesnaoui Amechtouh et Nacer Mekdad animeront la dernière fête de ce mois de carême. Avant-hier vendredi, trois chanteur, bien que moins connus, ont impressionné le public de leur talent, Puis, ce fut Rachid Zedek, Rachid Ait Chekdid et El Hadj Hamid qui sont montés sur scène et ont eu les faveurs de l’assistance. Pour jeudi prochain, 31 mai, Taleb Tahar, un autre enfant de la région, très apprécié, sera sur scène en compagnie de Pricous et de Bélaid Boulahouachi. Le lendemain, Ouazib et Roza seront les hôtes d’Aïn El Hammam pour une autre soirée. La même ambiance règnera certainement le 7 juin avec El Walia Boussad, Boualem Boukacem et Hocine Ouahioune. Le lendemain, vendredi, ce seront Rabah Ouferhat, Lakhdar Senane et Saïd Ghezli. Et l’on s’attend à ce que la salle de spectacles soit comble chaque soir de gala, surtout qu’Aïn El Hammam, chef-lieu de daïra, attire les veilleurs des communes voisines d’Aït Yahia et d’Ath Bouyoucef.

A.O.T.