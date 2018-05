Belle ambiance à Taremant

Par DDK | Il ya 14 minutes | 5 lecture(s)

La station balnéaire d’Aokas reprend avec l’animation ramadhanesque. L’association Izeghmar du village de Taremant a été la première association de quartier à donner le coup de starter, jeudi soir. De jeunes talents de la localité ont répondu présents à l’invitation de cette association, et ont été les auteurs de l’ambiance festive et conviviale qui a caractérisé cette soirée. Cet imposant gala musical a été l’œuvre du légendaire groupe Imuras, l’étoile montante Lounes Guerroudj et des talents prometteurs que sont Karim Mersel et Farid El Baz. Les familles assez nombreuses, issues de ce quartier et venues des autres quartiers de la commune ont passé de bons moments de joie. Hier également, il était prévu une autre soirée au chef-lieu communal que devait animer des artistes de la région.

A. Gana