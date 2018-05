Le logiciel de dessin existe désormais en Tamazight

Par DDK | Il ya 13 minutes | 4 lecture(s)

Le jeune Yacine Bouklif de Boudjima, un amoureux des technologies et de l’informatique, vient de mettre en place un logiciel de dessin en kabyle. Le logiciel est destiné aux enfants, qui pourront ainsi travailler et dessiner sans avoir recours à une autre langue. Pour les initiés, le logiciel est nommé Tux Paint. C’est initialement un logiciel déjà existant dans plusieurs langues. Mais Yacine a décidé que les enfants amazighs n’auront plus besoin des versions antérieures dans d’autres langues. Après avoir traduit le logiciel, il l’a proposé à la maison-mère Tux Paint pour approbation. Celle-ci a approuvé le projet et a décidé d’inclure la langue de nos ancêtres dans son logiciel. Le concerné précise que le logiciel est libre et facile d’utilisation. Ainsi donc, un autre acquis vient s’ajouter à la langue amazighe. D’autres logiciels sont déjà utilisés, à l’instar du moteur de recherche Mozilla Firefox. Ce moteur de recherche, très utilisé dans le monde, offre désormais aux amazighs l’occasion d’utiliser leur langue. Très dynamique dans ce domaine, Yacine est aussi sur la traduction à Tamazight de plusieurs logiciels. L’objectif est de doter Tamazight de supports informatiques, graphiques et de nombreux autres logiciels pour la sortir de la dépendance aux autres langues.

Akli N.