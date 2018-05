Aldjia et... Johnny allument Sedan !

Par DDK | Il ya 11 minutes | 7 lecture(s)

Hier soir, Aldjia, la chanteuse kabyle devait sans doute vivre un moment à la fois émotionnel et bizarre. Normal !

Annoncée par la Maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou en concert avec Rabah Lani à l'annexe d'Azazga, elle a fini ailleurs où elle a partagé la soirée en France avec le big Johnny. Que ses fans se rassurent toutefois, rien de méchant pour elle ! Bien au contraire ! Aldjia est toujours vivante, toujours aussi joyeuse, et plus même ! Et elle n'a pas du tout rejoint Johnny au joli cimetière de Lorient sur l’île de Saint-Barthélemy où la légende est désormais enterrée depuis décembre 2017. Aldjia était à Sedan où elle a partagé la scène d'un grand gala, consacré par Marie-Louise Adjaout, au sosie de Johnny (Johnny Cadillac) avec lequel elle était à l'affiche du grand festival médiéval de la ville. Un beau concert en nocturne en plein air ! C'est vous dire qu'elle étonnera toujours cette sacrée Aldjia qui semble rajeunir en cumulant les années. Autre surprise qu'elle prépare à ses fans: le bout de femme révèle à ceux qui la suivent qu'elle se découvre un penchant pour le théâtre. Et ce ne sont pas que des paroles. Son entourage dit qu'elle est même déjà passée à l'acte puisqu'elle a entamé ces derniers jours des répétitions dans une pièce intitulée Djeha, mise en scène par Salah Belkalem. Un projet qui lui tient vraiment à coeur confie un de ses proches. à noter par ailleurs que Aldjia devrait rentrer en Kabylie à la fin du mois en courss.