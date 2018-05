Le nouvel album de Saïd Youcef avant fin Ramadhan

Par DDK | Il ya 12 minutes | 4 lecture(s)

Il n'est pas beaucoup présent sur les affiches des rendez-vous de ce mois de Ramadhan comme il y avait habitué ses fans par le passé. Lui, c'est Saïd Youcef. C'est à peine qu'il compte honorer cette fois un unique rendez-vous pour ne pas faillir devant son large public qui ne l'a plus revu sur scène depuis l'an dernier. Et ce sera pour le 30 mai prochain à la Maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, à partir de 22 heures. à noter qu'en ouverture du spectacle, c'est Maylesse qui est annoncée pour la première partie. Mais pourquoi donc Saïd Youcef se contente-t-il d'un seul gala cette fois ? Renseignement pris, il s'avère que le chanteur est en plein enregistrement de son nouvel album qu'il veut absolument finir le plus tôt possible pour une sortie avant fin Ramadhan. Le CD comportera sept chansons.