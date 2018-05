Le Ramadhan ne change rien chez Ould Abbès et Nabil Fekir

Par DDK | Il ya 12 minutes | 4 lecture(s)

Mais qu'est-ce qui pouvait bien réunir le remuant meneur de jeu de l'Olympique Lyonnais et l'imprévisible secrétaire général du FLN ? L'un c'est bien entendu Nabil Fekir qui a dit tout son amour pour l'équipe nationale algérienne avant de virer à 180° et l'autre c'est Ould Abbès qui ne se lasse pas de répéter qu'il est Moudjahid et même parmi les condamnés à mort alors que de grands noms de la révolution persistent à lui contester cette qualité. Bref, le sujet n'est pas là, alors passons et revenons à ce qui peut bien lier ces deux hommes ou du moins, ce qu'ils peuvent bien partager même à distance. Et bien, apparemment, le Ramadhan ne change rien chez eux: C'est eux-mêmes qui l'avouent : En effet, après Ould Abbès qui s'est confessé en révélant devant les caméras d'El Bilad ne jamais aller à la mosquée même durant ce mois puisqu'il fait ses "prières face à la télé", voici venu le tour de Fekir qui balance que "personne en équipe de France ne fait le Ramadhan"...