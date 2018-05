Le foot Real des deux Kabyles Zidane et Benzema et le foot Deschamps

Par DDK | Il ya 38 minutes | 80 lecture(s)

Tout s’abord cette précision: le titre est inspiré d’un commentaire posté sur les réseaux sociaux après cette grande finale. Pour en revenir au vif du sujet, il est question bien sûr de cette troisième consécration de Zizou, ce Kabyle qui a atteint les cimes du football mondial et ne s’est jamais renié. Bien au contraire, il a toujours répété inlassablement qu’il venait d’Aguemoun de Béjaïa, la terre natale de D’da Smaïl, son père qui y retourne d’ailleurs régulièrement. Une fierté pour les Kabyles en somme. C’est même une fierté doublée avec Benzema, l’autre kabyle de Béjaïa, son protégé au Real de Madrid avec lequel il s’est offert avant-hier sa troisième Ligue des Champions de suite. ça arrive au moment où le sélectionneur de France refuse toujours à ce dernier une sélection, le privant ainsi du prochain Mondial. «On t’a mis un carton rouge qui dure depuis presque trois ans, et pendant ce temps toi tu fais carton plein,» ainsi félicitait Franck Ribéry, Benzéma. C’est le grand paradoxe. Il y a le foot Réal et le Foot… Deschamps.