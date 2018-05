Coup de starter de la 4e édition aujourd’hui

Par DDK | Il ya 1 heure | 117 lecture(s)

C’est aujourd’hui que débutera, au théâtre régional Abdelmalek Bouguermouh de Béjaïa, la 4e édition du grand prix El Hachemi Guerouabi «Concours national pour la découverte et la promotion des jeunes talents».

Organisé par l’association culturelle El Hachemi Guerouabi, sous l’égide du ministère de la Culture et le parrainage du wali de Béjaïa, ce concours, qui s’étalera sur trois jours, verra la participation de 18 talents présélectionnés qui se produiront à raison de 6 par jour pour qu’enfin soient déclarés, le dernier jour, les trois lauréats qui décrocheront les trois prix mis en compétition. C’est en se basant sur un certain nombre de critères que le jury a pu présélectionner ces 18 jeunes talents sur les 300 qui se sont inscrits. Cinq séances de présélection et un grand nombre d’enregistrements transmis par les candidats qui n’ont pas pu se déplacer sur Alger, lieu de présélection, ont permis au jury de jeter son dévolu sur les 18 candidats qui s’affronteront, musicalement, trois journées durant, pour les trois places du podium. «Nous sommes à notre 4e édition de ce concours national auquel participent à chaque fois beaucoup de talents de l’ensemble des wilayas du pays. Nous l’organisons pour la préservation du patrimoine culturel chaâbi et pour la mémoire, afin qu’on n’oublie pas des monuments tel que feu El Hachemi Guerouabi» dira Chahira Guerouabi, la présidente de l’association organisatrice. Il est utile de rappeler que les séances musicales de sélection seront présentées tous les soirs à partir de 22 heures au théâtre Abdelmalek Bouguermouh, dès demain jusqu’au dernier jour, le jeudi, durant lequel seront proclamés les lauréats. Une bonne nouvelle pour les amoureux du chaâbi et fans de Guerouabi, nombreux à Béjaïa, qui se régaleront en ces soirées Ramadhanèsques.

A. Gana