Adnawi El Maghrev ou la radio qui détrône la télé

Par DDK | Il ya 1 heure | 176 lecture(s)

Il est établit que le prime time pour les médias dans la normale des choses c’est durant la première partie de la nuit. A entendre par là après le journal de vingt heures considéré par tous comme une édition référence. Donc il y a le 20 heures, l’après 20 heures, et l’avant 20 heures. Pour les Algériens, durant le mois de Ramadhan, l’équation est adaptée aux us du mois. Désormais c’est avant ou après El Adhan (l’appel à la prière qui libère les jeûneurs). Et forcément pour ces médias c’est à qui va conquérir le plus d’auditeurs. Et quand on évoque le sujet, les esprits pensent plus télé. Or là-haut sur les hauteurs de Kabylie, c’est la radio qui semble plus captiver, particulièrement avant le F’Tour. L’émission Adnawi El Maghrev de la chaîne II fait particulièrement recette dans… les cuisines où quasiment toutes les ménagères sont bronchées dessus en continuant à préparer la table. Il faut dire que les programmes proposés par l’animateur Makhlouf Gouatsou, fait d’humour, devinettes, blagues et même d’actu, avec en plus des invités de divers horizons, font que l’émission suscite un intérêt de plus en plus large. C’est le divertissement, c’est l’actualité et un exercice pour les connaissances générales. Bref un bel apéritif avant le F’Tour…