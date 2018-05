Les soirées ramadhanesques lancées

Par DDK | Il ya 37 minutes | 57 lecture(s)

Après une première dizaine morose, les différentes communes de la daïra retrouvent de l’animation culturelle, à l’instar de la commune de Béni Aïssi où l’association culturelle Tighzert a organisé une soirée aux profits des citoyens de la région. Une ambiance conviviale et chaleureuse, avec la présence de trois troupes théâtrales, à savoir Aït Lahcèene de Bouzguène, Ibturen de Fort National et Thala de Thala Khellil. La présence du monologue Khaled Parazar a gratifié l’assistance avec son humour, en parallèle un grand hommage est rendu aux anciens membres fondateurs de ladite association. «Un grand merci à toutes ces troupes et à Khaled Parazar d’avoir donné le meilleur d’eux-mêmes pour le plus grand plaisir des spectateurs. Nos remerciement aussi pour monsieur Azeb Slimane qui a facilité la procédure administrative de cette activité et à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin au succès de cet événement», dira le président de ladite association. Dans le même sillage, les citoyens du village Taguemount Azouz ont assisté à un gala artistique animé par les jeunes talents de la région. Une soirée marquée par la présentation de la coupe de wilaya remportée par le club sportive Taguemount Azouz et une remise de cadeaux symboliques aux joueurs et au staff technique.

Lyes Mechouek