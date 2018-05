Nadia Matoub et Oulahlou débarquent ce soir sur BRTV

Par DDK | Il ya 24 minutes | 76 lecture(s)

Grande soirée dédiée à Matoub Lounès ce soir sur Berbère TV. La veuve du Rebelle, Nadia Matoub, est l’invitée de marque de Kamel Tarwihth qui l’a reçue en compagnie du chanteur Oulahlou. Le duo évoque le prochain gala initié par Nadia et l’association «Matoub Lounès Mémoire et Transmission» et projeté pour le 22 juin prochain au Bataclan à Paris, auquel prendra part notamment Oulahlou (Voir notre précédente édition). Une occasion pour Nadia d’évoquer aussi le passé et les durs moments qu’elle a traversés. Avec le franc-parler qu’on lui connait, elle dit tout sans détours. Elle parle toujours avec émotion. Certes cela fait 20 ans, mine de rien, mais quand elle reparle de la tragédie, Nadia flanche tout de suite dans la peau de cette jeune fille martyrisée à qui on a arraché aux armes ce qui allait être sa vie. C’est ce soir sur Berbère TV à partir de 20h (heure algérienne). C’est beaucoup de chagrin, d’émotion et d’envie à faire vivre éternellement Lounès.