Allaoua débarque ce soir à Boudjima

Par DDK

Il se dit que les soirées artistiques sont franchement belles à Boudjima où sont organisés des galas joyeux dans la quiétude et la sécurité la plus totale, mais celle d’aujourd’hui sera sans doute un peu plus spéciale.

C’est Mohamed Allaoua qui débarque ! Et fatalement, ça va faire boooom ! Attention à la grande marée humaine ! Tranquille toutefois. Pas d’appréhensions. Ce sera certainement tout juste grandiose comme ça se passe toujours avec Allaoua, de même que pour tous ces grands rendez-vous qu’ont abrités les établissements Saci de cette paisible localité de Boudjima. En effet, ça ne risque pas d’être monotone avec l’artiste qui se fait de plus en plus rare sur les scènes de Kabylie depuis qu’il est établi en France. Son dernier passage dans la wilaya, en dehors peut-être des fêtes privées qu’il aurait eu à animer, remonte à l’an dernier. Et puis Allaoua, qui draine un large public, a toujours suscité engouement au sein des différentes franges de la société, jeunes, moins jeunes, femmes, filles… Bref. Avec les performances, il est en passe de devenir un phénomène qui embarque les fans en solitaire et en famille. à noter que l’artiste a son prochain rendez-vous le 8 juin pour une Gaada Nouba au nouveau chapiteau de l’hôtel Hilton à Alger. Signalons, par ailleurs, que pour le concert de ce soir à Boudjima, Allaoua sera précédé sur scène par Brahim Médani qui va assurer la première partie du spectacle. Pour les autres rendez-vous artistiques de ce soir, vous aurez, également, à choisir entre Mourad Guerbas et Tako à la Maison de la culture de Tizi-Ouzou, Achour (de Alhane Wa Chabab) et Bilal Mouhri à Azazga, et enfin Taleb Tahar à Aïn El Hammam. Demain vendredi, c’est un spectacle de magie qui est prévu à Azazga, Ouazib et Kamel Ouamar à Aïn El Hammam et Yacine Yefsah et Mourad Naar à la Maison de la culture de Tizi-Ouzou. Pour les amateurs du théâtre, c’est chaque soir au TR Kateb Yacine de Tizi-Ouzou.