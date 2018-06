Kamel Abdat fait son show !

Par DDK | Il ya 1 heure | 149 lecture(s)

Kamel Abdat a fait sensation dans la soirée du mardi dernier, au théâtre régional Kateb Yacine. La salle était pleine de monde, notamment des familles. L’humoriste, maîtrisant la scène, passe d’un tableau à l’autre, taclant tantôt les hommes, tantôt les femmes. En kabyle, arabe et français, l’humoriste touche à tous les sujets de société et ne ménage aucune couche sociale. La famille, le mariage, le divorce, les chaînes de TV, la prison… Tout y est passé, provoquant les applaudissements nourris du public qui riait aux éclats. L’humoriste parlera de toilettes publiques pour les femmes, montrera du doigt l’ENTV et ironise sur les islamistes. Les nouvelles technologies ne sont pas épargnées par l’humoriste qui abordera le phénomène des réseaux sociaux. Il parlera également de la violence faite aux femmes… Non sans humour. En fin de représentation, l’humoriste aura ces mots : «C’est toujours un plaisir de se produire à Tizi-Ouzou car nous avons un public formidable qui apprécie les choses et n’avale pas tout ce qu’on lui donne. J’ai parlé de l’amour, de l’islamisme, des relations familiales, du mariage, du divorce, des réseaux sociaux…Le public de Tizi-Ouzou est très ouvert et réceptif. Nous nous produisons sans complexe et sans tabou. Des tableaux joués ici ne peuvent être joués ailleurs». Soulignons que l’humoriste sera durant tout ce mois de Ramadhan en tournée à Oran, Annaba, Alger, Azazga, Béjaïa. Le 27 Juin, il sera à l’Olympia (France).

M. A. T.