Soirée hommage à feu Azzedine Berkouk

Avec un mois de retard, pour diverses raisons, le premier anniversaire du décès de Berkouk Azzed

ine a été commémoré par l’association des poètes et écrivains de la wilaya de Béjaïa, dans la soirée d’avant-hier. Une pléiade d’artistes, professionnels et amateurs, était invités à un gala organisé au niveau de l’esplanade jouxtant la mairie d’Aokas. Les familles ont afflué massivement. La voix sublime de Wissam conjuguée à la maîtrise de l’art de chanter des autres chanteurs connus tels que Karim Khelfaoui, Ahcene Bedrani, Moumouh Ghezli et les chanteurs locaux que sont Foudil Khelfaoui, Mouloud Mouzaoui, Salim Bellouz et Aziz Chekkal, ont été un régal pour l’assistance. Le gala musical fut entrecoupé de poésie, volet assuré comme il se doit par Mouloud Azzoug, Hemana Tairi et Akli Douadi, sans oublier le monologue que présentera avec brio Nadir Bellouze plus connu sous le sobriquet de Justo. Approché le principal organisateur et chanteur, Foudil Khelfaoui, dira que ce gala musical est un hommage au défunt qui a été le pionnier de la chanson dans la région en plus du fait qu’il permet de contribuer à l’animation des soirées ramadhanèsques.

