Onze troupes en compétition

Par DDK | Il ya 1 heure | 107 lecture(s)

Le théâtre de montagne des Ath Bouadou va encore faire parler de lui, à partir de demin dimanche, qui coincidera avec le lancement de la 3e édition.

En effe,t la 10e édition de ce Festival de théâtre de montagne qu’organisent annuellement l’association Tamkadbout et le comité de village en collaboration avec l’APC, l’APW de Tizi Ouzou et la contribution de la direction de la culture et du théâtre régional Kateb Yacine, sera lancée demain, en présence de nombreux invités de marque et de nombreuses personnalités du monde artistique et théâtral. «Cette année, nous avons choisi de rendre un hommage collectif et grandiose à tous ceux et celles qui ont été déjà honorés lors des précédentes éditions. Ils sont trop nombreux pour les citer tous et toutes. Dans tous les cas, la salle de spectacles sera l’arène d’un panel d’artistes de renom et d’invités de marque. Cette 10e édition, nous la voulons meilleure que toutes les précédentes», nous confie le secrétaire général de l’association Tamkadbout, M. Benattar Chérif. Le coup de starter sera donné donc, demain dans la soirée, par de nombreux officiels et des prises de parole sont également prévues. Au programme de la première soirée, du chant de la chorale avec la troupe de l’association Tamakadbout. Est aussi programmée la pièce théâtrale “Sin Enni” (les deux) qui sera jouée par la troupe Macahu de la commune d’Iferhounène. Le secrétaire général de l’association organisatrice indique aussi que «onze troupes théâtrales, venues des trois wilayas du centre, à savoir Bouira, Béjaïa et Tizi-Ouzou animeront les soirées théâtrales pendant toute la durée du Festival. Le 9 juin, ce sera la clôture avec la distribution des prix aux troupes lauréates et de diplômes de participation.