Takfarinas de retour !

«Vous me demandez tous à quand le nouvel album ?... Je suis actuellement en studio, je travaille et peaufine chaque détail de l'album. Je prends mon temps pour donner le meilleur de moi. Merci pour votre patience et à très bientôt». Cette réponse est de Takfarinas à ceux qui demandent de ses nouvelles. Il est vrai, ces derniers temps, l’artiste adulé a complètement disparu des radars. Renseignement pris, il est donc en pleine préparation d’un nouvel album. En off, des amis et proches à lui n’excluent pas la surprise d’un double album, probablement pour la rentrée. D’ici là, Takfarinas devrait faire son grand retour sur scène le samedi 23 juin prochain au Théâtre de la Sucrière (Marseille), à l’occasion du Festival Tamazgha qu’il retrouve 10 ans après et dont il anime la deuxième soirée.