Taleb Tahar fait vibrer la salle Matoub Lounes

Le passage du chanteur Taleb Tahar, jeudi dernier, au centre culturel Matoub Lounes d’Aïn El Hammam a drainé une grande foule. Les nombreux fans de l’artiste n’ont pas raté l’occasion de le voir sur scène.

Bien avant 22h, près de trois cents personnes avaient déjà pris place dans la salle. De nombreuses familles, avec femmes et enfants, avaient pris place au balcon. «C’est un plaisir de voir toutes ces familles dans cette salle de cinéma. Il y a quelques années, c’était encore inimaginable. C’est une avancée considérable», nous dira un spectateur. A son entrée sur scène, Taleb Tahar fut accueilli avec une longue ovation du public. Le chanteur n’a pas caché son bonheur d’être parmi les siens. Il alterna de vieilles chansons que les spectateurs reprenaient en chœur et des nouveautés qu’il leur fit découvrir. Soulignons que c’est le chanteur Saïd Lehwachi et le chanteur-comédien Pricous qui ont animé la première partie de la soirée. Ils ont su faire patienter le public qui n’a pas boudé son plaisir. «Nous sommes ravis de notre soirée», nous dira un spectateur, ajoutant : «L’entrée à trois cents dinars c’est permettre au plus grand nombre de passer un très agréable et ce n’est pas pour nous déplaire».

