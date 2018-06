Ce fut la fête à la crèche de la CNAS

Par DDK | Il ya 1 heure | 120 lecture(s)

Les enfants de la crèche Hassiba Ben Bouali de l’agence CNAS de Tizi-Ouzou ont eu droit, jeudi dernier, à un spectacle grandiose, à l’occasion de la journée internationale de l’enfant. En effet, pour marquer cette journée, les organisateurs ont fait appel au groupe Amdal Kids. L’événement s’est déroulé au niveau du siège de la crèche en présence du directeur de la CNAS, le Dr Nacer Atek, des représentants de la CASNOS, de ceux de la CNR ainsi que des enfants de la crèche et leurs parents. Le groupe Amdal Kids composé de sept personnes, formé par Hocine Ouagnini, a su s’imposer par son travail, sa rigueur et sa discipline. Par un chant caractérisé par l’aspect éducatif, le groupe a su envoûter les enfants et l'ensemble des présents, créant une ambiance agréable. Les enfants rayonnants dans leurs tenues traditionnelles et le déguisement de certains, ont ajouté à l’ambiance de cette journée qui restera à jamais gravée dans leur mémoire. A signaler que les enfants de cette crèche ont présenté eux aussi leur propre programme de chants et de danse. Ils ont saisi cette occasion pour faire passer leur message d’amour et de solidarité aux enfants du monde en général, et à ceux exposés aux multiples violences en particulier, leur souhaitant «meilleurs vœux de santé, de prospérité et de réussite», concluant que «notre spectacle leur est dédié». Les enfants ont eu droit à un gouter et un déjeuner offerts à l’occasion, ainsi qu’un cadeau symbolique remis à chacun d’eux. A signaler que la crèche Hassiba Ben Bouali de l’agence CNAS de Tizi-Ouzou, a été, selon Mme Emine Nora, responsable de la dite crèche, choisie comme crèche pilote, pour la qualité des repas servis au niveau de l’établissement et dont la mission est confiée à un nutritionniste. Les services de ladite crèche, selon la même responsable, sont destinés en priorité aux enfants du personnel des trois caisses, à savoir, la CNAS, la CASNOS et la CNR, et elle est ouverte au large public, selon la disponibilité des places. Cette crèche est d’une capacité de 200 à 250 enfants, répartis en trois sections, à savoir, les bébés, le jardin d’enfants et le près-scolaire, précise encore la même responsable.

Nadia Rahab