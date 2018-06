Soirées animées et dansantes

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Après deux premières semaines des plus moroses à Seddouk, où les soirées se sont limitées à des veillées familiales, la suite du mois de carême s’annonce enfin animée. Avec le retour du beau temps, les noctambules sont gratifiés, depuis le week-end passé, d’un programme concocté par les différentes associations culturelles du chef-lieu. Jeunesse optimiste Seddouk a ouvert le bal en organisant dans la soirée du vendredi passé, un gala artistique animé par plusieurs chanteurs locaux connus du public. Les membres de l'association, ont proposé, la soirée du dimanche, une pièce théâtrale présentée par la troupe Assirem venue d'Akbou. Le samedi, un chanteur de la région, en l’occurrence, Nabil Bounzou accompagné de son orchestre, a impressionné le public par son talent dans les deux styles; Chaabi et Haouzi. La place publique jouxtant l'APC était pleine à craquer. Approché avant le début du gala, le chanteur nous confiera : «C’est toujours avec une immense joie que je me produis ici à Seddouk. Je chanterai des chansons anciennes et nouvelles et j’espère satisfaire tout ce beau monde qui a fait le déplacement». De son coté, l'association «Thadukli» d'Ighil H'mama, a consacré la soirée du vendredi aux enfants, à l’occasion de leur Journée mondiale. Au menu, une représentation théâtrale et plusieurs jeux de distraction. Deux pièces théâtrales ont été animées par la troupe «Thalwith» rattachée à l'association «Assirem» de Chellata. Le publica apprécié le spectacle. La même ambiance régnera certainement le jeudi 7 juin, avec d'autres chanteurs invités de l'association socioculturelle «Main dans la Main», dans le quartier populaire de la cité Berkani, du chef lieu. Le lendemain, vendredi, un gala artistique spécial «Femmes» sera au rendez-vous. On s’attend à ce que la salle de spectacles soit comble.

Zahir Ait Hamouda.