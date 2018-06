Diverses activités pour la Journée de l’enfant...

Par DDK | Il ya 1 heure | 91 lecture(s)

La Journée mondiale de l’enfant est célébrée avec faste au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou. Quatre institutions, à savoir la maison de la culture, le théâtre régional, l’annexe d’Azazga et le centre culturel Matoub Lounès d’Aïn El Hammam ainsi que de nombreuses APC et associations culturelles à travers la wilaya, ont concocté un programme varié à l’occasion de cet évènement. Dès la soirée du jeudi, la direction de la culture a annoncé la couleur avec le départ de la parade dite (caravane de Paix) du siège de la direction vers le stade Oukil Ramdane où des activités sont retenues à l’intention des enfants : Gym Kids, chants avec le groupe Amdal Kids, une animation DJ et Clowns. Vers minuit, des feux d’artifice ont clôturé merveilleusement cette soirée. Le lendemain, vendredi 1er Juin, l’espace plein air est occupé par des enfants répartis en ateliers pour s’adonner au dessin, coloriage et travaux manuels. Le gros des activités se fait en soirée à partir de 22 h (ramadhan oblige). Il y avait pas moins de huit (8) ateliers entre, environnement, astronomie, jeux éducatifs, petits débrouillards, recyclage, dessin et coloriage. C’est la grande ambiance. Les enfants sont accompagnés de leurs parents dont la joie de voir les prouesses de leur progéniture se lisait sur leurs visages. Dans la journée du samedi 2 Juin, la bibliothèque principale de lecture publique abrite une exposition de travaux réalisés par les enfants des différents ateliers pédagogiques de la maison de la culture, une autre exposition de l’association SOS enfant de la wilaya de Tizi-Ouzou. Les enfants ont eu droit à une animation culturelle par l’association Ikhoulaf N’Gerger. Dans l’après-midi, les activités se poursuivent avec les travaux manuels. Les non-voyants en font aussi partie avec un atelier d’apprentissage en braille animée par Mlle Ouahiba Madjène.

M A Tadjer