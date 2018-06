Nuit de magie avec Ben Hamou

Par DDK | Il ya 1 heure | 130 lecture(s)

Dans la soirée du samedi 2 juin 2018, le magicien Ben Hamou Hocine s'est produit dans la salle de cinéma Le Hoggar de Draâ Ben Khedda. Un programme élaboré entre le théâtre régional Kateb Yacine et l'APC. Le spectacle de magie aura duré environ 1 h 30 mn, émerveillant, par de nombreux tours, un public d’enfants et de parents qui les ont accompagnés. Tous ont apprécié et applaudi. «C'est avec une immense joie que je reviens ici, dans cette salle que je revois après vingt trois (23) ans. Je me suis produit ici avec Tayeb Bouamar. J'espère que le spectacle a plu aux enfants», nous dit le magicien. «Pour les prestations de cette soirée ramadhanesque, j'ai fait un mélange de spectacle d'animation, de clown et de magie pour ne pas lasser les enfants», ajouta-t-il. Le petit public a trouvé du plaisir à applaudir à chaque fois les numéros. Adroitement, Hocine passait d’un tour à l'autre avec une grande dextérité. La joie des enfants fut lorsqu'il les invita sur scène pour les faire participer par groupes. Les enfants s’étaient retrouvés, pour un moment, les maitres de la scène à travers les divers tours auxquels Hocine leur fait prendre part. Le dernier tour fut le changement de couleur des cheveux d'une fille, un numéro qui laissa le public bouche bée, plongeant la salle dans un grand silence suivi d’un torrent d'applaudissements. Ce soir, la salle de cinéma aura retrouvé son animation des grands moments. Les enfants se sont défoulés certes, mais les tours proposés étaient aussi riches en pédagogique.

M A Tadjer