Hrirouche débarque à Azazga et Hamidou à Tizi

Pour la soirée d’aujourd’hui, le choix est encore plus diversifié pour ceux qui veulent s’offrir une soirée de divertissement à Tizi-Ouzou. Ainsi, au choix, il y a du chant, du théâtre et de l’humour. A Tizi-Ouzou ville, c’est Hamidou qui est à l’affiche de la Maison de la culture Mouloud Mammeri. Une bonne opportunité pour les nostalgiques de Seroual Eloubia. Il sera précédé en première partie par le jeune Moh Maamar. Pas loin de là, au théâtre régional Kateb Yacine, c’est rire garanti avec la troupe Fertouna qui présentera son spectacle “Tata Batata”. ça ne manquera pas non plus d’humour à Azazga où Hrirouche est attendu à l’annexe de la Maison de la culture pour faire son délire. Un peu plus pédagogique sera, par ailleurs, la soirée au centre culturel Matoub Lounès d’Aïn El Hammam, avec la pièce «Sin Nni» de la coopérative Machahou.