Le village Ighil Nasser, dans la commune d’Akbou, wilaya de Béjaïa, s’apprête à abriter, les 7 et 8 juin, un festival national du dessin de presse et de la satire, organisé par l’association culturelle Summam.

Dans un communiqué, les organisateurs annoncent huit caricaturistes qui prendront part à cette manifestation. Il s’agit, entre autres, de Ahmed Medjani, Azzedine Aliouchouche, Djamel Lounis, Karim Bouguemra, Madjid Kemila, Samir Sadki et Nour Emyakin qui exposeront leurs œuvres. Au programme des deux journées du Festival, des communications-débats, des expositions, des animations culturelles et du dessin. Les artistes participants réaliseront, par ailleurs, une fresque sur un mur du village. «Nous avons pensé à créer un espace pour cet art qui est un outil d'information. L’autre objectif de la manifestation est de donner l’opportunité aux caricaturistes de présenter leurs œuvres, d'en parler et d'échanger leurs expériences et avis autours des thématiques abordées dans leurs dessins», soulignent les responsables de l’association organisatrice de l’événement.

