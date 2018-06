Le message magnifique, ou les leçons de vie

Par DDK | Il ya 32 minutes | 58 lecture(s)

Dans un style fluide qui zoome sur le petit détail, Lounes Benerdjal nous livre des séquences d’une vie irréelle, mais qui dévoile les plus profonds soubassements de l’existence humaine. L’écrivain nous livre un trésor de contes anciens dans ses ouvrages, le dernier s’intitule «Le Messager magnifique». Un monde où évoluent, en parfaite harmonie, des êtres vivants qui apprennent à l’humain comment ne pas s’égarer. Lounes Benerdjal ne nous livre pas seulement une grappe d’histoires tirées des contes kabyles pour enfants, mais celles-ci enseignent et recadrent l’être humain dans sa juste dimension. La vie des animaux est une école. C’est pourquoi, d’ailleurs, les anciens construisent leur imaginaire qui façonne leur vie à partir de comportements d’animaux auxquels ils donnent de subliminales identités. La vie des animaux est très instructive. Avec des titres comme «Le chacal et les oiseaux» ; «Le chacal et le hérisson» ; «La légende de la tortue» ; «L’histoire du porc-épic et du hérisson» ; «La légende du dard de l’abeille» ; «La légende des singes et des perdrix» ou «La légende du roitelet», l’œuvre de Lounes Benerdjal est une véritable immersion dans ce monde magique de l’imaginaire humain. L’autre grand mérite de ce travail est la mise sur papier de tous ces contes pour les protéger de l’usure du temps et de l’oubli. Le travail de l’auteur peut par ailleurs constituer une véritable plate-forme pour les jeunes réalisateurs qui font dans l’audiovisuel. Une richesse inestimable que ces derniers pourront mettre à la disposition des enfants par le biais de films et dessins animés. Le paysage audiovisuel national étant dominé par les productions étrangères, japonaises essentiellement, peut s’enrichir de dessins animés tirés de ces contes instructifs à plus d’un titre. Un gisement à exploiter et une manière de sauvegarder la langue amazighe et de permettre aux enfants de s’épanouir dans leur culture. Enfin, notons que Lounes Benerdjal a publié d’autres livres comme «Histoires vraies» et collaboré dans divers titres de la presse écrite.

A. N.