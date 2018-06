Yasmina et Moh Oubelaïd à l’affiche à Tizi-Ouzou

Par DDK | Il ya 31 minutes | 92 lecture(s)

Pour la soirée d’aujourd’hui, c’est un classique que vous propose la Maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou avec le duo Moh Oubelaid et Yasmina. Deux anciens qui draineront certainement la grande foule. Absente au rendez-vous de Béjaïa, Yasmina compte à l’occasion rendre hommage à Karim Tizouiar souffrant depuis un certain temps. Elle prévoit également, une fois n’est pas coutume, de faire un duo en live sur scène avec Moh Oubelaïd, avec lequel elle a déjà eu à faire ce genre d’exercice en studio. à l’annexe d’Azazga, c’est un autre ancien, M’hena Ouzaïed, qui sera associé à Célina qui n’est pas si novice que ça non plus. Enfin, pour les amateurs du cinéma et les nostalgique des projections, la cinémathèque de Tizi-Ouzou accueille, ce soir, la réalisatrice Yasmine Chouikh qui présentera son film «Jusqu’à la fin des temps». Le TR Kateb Yacine de Tizi-Ouzou propose, pour sa part, la pièce «Chaf Ou N Achaf»