Youcef Guerbas, Khelfaoui, Igman…

Tout un programme pour vous afin de vous fixer un bon plan week-end pour vous divertir et souffler d’une semaine sans doute chargée.

Pour ce faire, quoi de plus normal qu’une sortie en famille ou avec des amis ! Des destinations alléchantes, ce n’est pas ce qui manque à travers la wilaya de Tizi-Ouzou, à commencer par le chef-lieu où pas mal de rendez-vous de divertissement et de fête sont annoncés. Ainsi, la Maison de la culture Mouloud Mammeri propose un grand gala avec le chanteur populaire Youcef Guerbas qui drainera certainement la foule des grands jours. Pour les fans de Louizini, sachez que lui aussi sera là puisqu’il est au programme de la première partie du gala. Au Théâtre Kateb Yacine de la même ville, c’est une soirée variée à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de l’artiste qui est prévue. à l’annexe de la ville d’Azazga, c’est Kamel Igman qui fera la fête, chez lui. Là aussi, le public ne risque pas de faire défection, bien au contraire, surtout que l’artiste, enfant de la région, est très apprécié, particulièrement par les jeunes et la gente féminine. Plus haut sur les montagnes, au centre culturel Matoub Lounès d’Aïn El Hammam, une toute aussi belle soirée artistique en vue, surtout pour les nostalgiques des Lwalia Boussad et Boualem Boukacem. Ceci pour la soirée d’aujourd’hui. Pour demain vendredi, à la Maison de la culture de Tizi-Ouzou, c’est une soirée spéciale “Alhane Oua Chabab” qui sera proposée avec un plateau de jeunes talents qui regroupe les lauréats des dernières éditions du concours, avec les Achour, Rezki Ouali, Celia Ould Mohand et Sonia Amrani. Au théatre régional, c’est Khaled par hasard qui sera à l’affiche d’un spectacle humoristique. à l’annexe d’Azazga, une belle affiche avec deux noms de la chanson kabyle, et des lourds, avec Karim Khelfaoui et Mehdi Mezeghrane (la fameuse chanson Iliss N’ldjar) (la voisine). à Aïn El Hammam, c’est aussi un nom bien balaise, Lakhdar Sennane, qui est à l’affiche. Il est rentré de France pas plus loin qu’avant-hier spécialement pour ce rendez-vous. Une belle occasion pour ses fans qui n’ont pas souvent l’occasion de voir leur idole sur scène depuis qu’il s’est établi en France. Avec lui, il y aura Rabah Ouferhat et Saïd Ghezli. Enfin, pour les amoureux du cinéma, sachez que la cinémathèque de Tizi-Ouzou assure des projections au quotidien. Pour ce soir, c’est «10 000 ans avant JC», un film de Roland Emmerich qui est proposé et pour demain, vendredi, «L’exorciste» de William Friedkim.