Zedek Mouloud, c’est ce soir !

L’artiste Zedek Mouloud retrouvera les siens ce soir à Boudjima, dans un concert exceptionnel. Ce sera chez l’établissement Saci et c’est à partir de 22 heures. Un grand moment de chant, d’écoute, d’appréciation et de saveur en perspective. Avec Zedek, il y a aussi de la danse, quand il veut se lâcher lui aussi, surtout quand il entonne «Rwah Throuh…» (Maintenant qu’on a tout perdu…). Un grand nom pour un grand moment culturel dans une grande région qui s’est distinguée ces trois dernières années en accueillant les grandes célébrités de la chanson kabyle dans un cadre familiale tout ce qu’il y a de plus tranquille, sécurisé, harmonieux et festif.