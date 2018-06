Quand Boutadjine parle du niveau scolaire de Madjer…

Par DDK | Il ya 7 minutes | 1 lecture(s)

Grand moment de télé burlesque pour l’animateur sportif de télévision, Mourad Boutadjine, en ce mois de Ramadhan sur El Bilab TV. Une séquence digne des bêtisiers de fin d’année. Invité par le présentateur à parler de Madjer «fils du quartier», Boutadjine n’a pas réalisé dans un premier temps qu’en évoquant le niveau d’instruction de Madjer, il venait de commettre ce qui sera un véritable coup de marteau sur la tête de l’actuel sélectionneur national. En effet, la discussion était vite passée à autre chose, avant que l’animateur, interpelé à l’oreillette par la régie, ne revienne à la charge pour demander à Boutadjine de divulguer le palier auquel Madjer est parvenu dans ses études. Gêné, très gêné même, Boutadjine esquisse un sourire et lâche un «Pourquoi tu me mets dans la gêne avec cette question ?» à l’adresse de l’animateur. «Fel El Haqiqa Maousselch» (à vrai dire il n’est pas parvenu), se contentera-t-il de dire, avant de finir par céder face à l’insistance de l’animateur : «Il a arrêté au primaire !». Et paf pour Madjer ! C’est dire qu’avant sa fameuse talonnade sur un ballon de foot, il avait déjà bien talonné son cartable «le gars»…