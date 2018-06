Rachid Mesbahi et Dahmani Bélaïd à l’honneur

Par DDK | Il ya 54 minutes | 104 lecture(s)

C’est le samedi soir de Rachid Mesbahi et Dahmani Belaïd. Le premier aura droit à une soirée hommage à la Maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou et le second est à l’affiche de l’annexe d’Azazga pour un concert très attendu par ses fans. Le spectacle sera varié surtout que Amar Colombo y est aussi annoncé pour des numéros d’humour. Au centre culturel Matoub Lounès de Aïn El Hammam, c’est un rendez-vous pour les petits mais pour les grands aussi avec un spectacle de magie en compagnie de Hocine Ben Hamou. Du théâtre aussi au TR Kateb Yacine avec une troupe d’El Eulma.