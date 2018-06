Dérive sur l'ENTV !

Par DDK | Il ya 25 minutes | 1 lecture(s)

Avec la dérive de la sélection nationale de football de Madjer qui coulait, jeudi dernier, à Lisbonne face au Portugal, ça n'a pas moins dérivé non plus sur l'ENTV, l'unique chaîne de télé accessible en Algérie en clair qui retransmettait le match. Le commentateur, connu sous le pseudonyme de Samy Nouredine, qui commentait la rencontre ce soir-là, a commis un grave dérapage à l'égard du joueur Boukhanchouche et des habitants de Merouana. «Boukhenchouch, le fils de Merouana, joue au Portugal face à Christiano Ronaldo. Le destin porte parfois de bien curieuses choses», a-t-il lâché en direct devant des millions de téléspectateurs. Ces propos n'ont d'ailleurs pas tardé à déclencher une large vague d’indignation et de condamnation sur les réseaux sociaux pendant que le concerné et l’unique, à défaut de présenter des excuses, se murent, pour l'heure du moins, dans un silence qui ne les honore nullement.