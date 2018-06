Par DDK | Il ya 1 heure | 159 lecture(s)

Quasiment dans l’ensemble des salles de spectacles, la soirée d’aujourd’hui est dédiée au 27e jour du Ramadhan. Avec Charcham et Mahdi Tamache à la Maison de la culture de Tizi-Ouzou, Nasredine Galize et Raoui à Azazga et enfin El Hasnaoui Amechtouh et Hamidi Saïd à Aïn El Hammam. Pour les amateurs de cinéma, «Le dernier trappeur», de Nicolas Vanier, est à l’affiche de la cinémathèque de Tizi-Ouzou.