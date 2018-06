TF1, la française qui diffusera le plus de matchs de coupe du Monde en clair

Par DDK | Il ya 16 minutes | 4 lecture(s)

Coupe du Monde oblige, des matchs en clair doivent être proposés aux téléspectateurs. Sur les chaînes françaises, c’est TF1 qui a remporté la mise cette année et proposera sur son antenne 28 rencontres tout au long de la compétition. La chaîne a obtenu 16 matchs de poules, dont ceux de l'équipe de France (face à l'Australie, au Pérou et au Danemark). Par la suite, TF1 diffusera cinq huitièmes de finale, puis trois quarts de finale, les demi-finales, la petite finale et la grande finale du 15 juillet. Grégoire Margotton, Bixente Lizarazu, Christian Jean-Pierre, Denis Brogniart, Nathalie Iannetta ou encore Pascal Dupraz couvriront l'évènement pour la chaîne sur laquelle sera retransmise la cérémonie inaugurale, ainsi que le premier match d’ouverture Russie - Arabie saoudite, jeudi, à partir de 17h.