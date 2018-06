Ali Ferhati et Karim Addar, une der qui promet !

Par DDK | Il ya 37 minutes | 106 lecture(s)

Le Ramadhan tire à sa fin et plus que deux jours nous séparent de la fête de l’Aïd. C’est aussi par la même le baisser de rideau sur les soirées artistiques organisées ici et là à travers les établissements culturels de la wilaya. à la maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, c’est Ali Ferhati qui est à l’affiche de la dernière soirée prévue aujourd’hui, comme d’habitude du reste. Karim Addar fera la première partie du spectacle. à l’annexe d’Azazga, c’est Djamel Kaloune et Malek Kezoui qui boucleront (ce soir) la série de galas initiée durant ce Ramadhan. Allaoua, lui, revient à Boudjima pour une autre soirée à l’occasion de la clôture des belles nuits du Ramadhan chez les établissements Saci de la localité. L’humour est aussi au programme avec la présence de Kamel Abdat.