Le nouvel Idheflawen arrive !

C’est désormais officiel : le groupe Idheflawen est sur le point de mettre sur le marché un nouvel album. Le produit est fait de huis chansons toujours dans le même style qu’on connait au groupe depuis son lancement. «Tout est fin prêt, on a tout bouclé depuis un temps, l’enregistrement, le mixage, même la confection de la jaquette et tout, il ne reste que sa mise sur le marché qui devrait intervenir juste après l’Aïd», dira le chanteur du groupe Ali Idheflawèn, mardi dernier en soirée, en marge de son gala annimé à la Maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. Prié d’en dire davantage sur le CD il se contentera de préciser: «Nous sommes vraiment restés fidèles au groupe. Si on est là où on est aujourd’hui, c’est que des fans nous ont portés et donc ont aimé ce qu’on faisait, alors par respect pour eux, on se doit de continuer dans la même voie. On utilise toujours des textes de Mohia et de Hacène Ziani, un peu souffrant d’ailleurs ces temps-ci et à qui on souhaite un prompt rétablissement (il est établi au Canada)», ajoutera Ali idheflawèn. Sur la date éxacte de la sortie du CD, il conclut : «Franchement je n’ai pas de date exacte, on doit laisser passer l’Aïd, après il faudra voir pour organiser une conférence de presse pour en faire l’annonce… Donc ce que je peux dire c’est que ça devrait intervenir avant le 30 juin, voilà». Avis donc est lancé !