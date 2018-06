La sixième édition fin juillet

Par DDK | Il ya 11 minutes | 3 lecture(s)

Le traditionnel Festival local de la poterie de Maâtkas, qui en est à sa sixième édition, est prévu pour la fin du mois de juillet prochain.

C’est ce qu’indique le premier responsable du commissariat en charge de la gestion de cette manifestation culturelle. «Le dossier de cette édition est ficelé et transmis aux autorités concernées, direction de la wilaya et ministère de la Culture. Nous attendons juste leur aval pour les subventions et la confirmation date que nous avons arrêtée et proposée», dit-on. Organisée annuellement depuis plusieurs années, cet évènement de grande envergure n’a pas eu lieu l’année Passée pour des raisons «de manque de fonds nécessaires vue la conjoncture de restriction budgétaire», nous avaient expliqué les responsables du festival, à ce moment-là, ce qui avait pénalisé les amoureux des arts traditionnels qui attendent cette manifestation avec beaucoup d’intérêt. Certains en profitent pour l’achat d’objets pour leurs besoins domestiques et la décoration de leurs demeures, d’autres pour assister à toutes les communications qui se tiennent sur l’histoire et la symbolique de cet art, ou pour profiter de toutes les activités artistiques au programme, comme les galas, pièces de théâtre... Ce ratage a été aussi une grande déception pour les artisans de la région pour qui l’occasion, qui attire des visiteurs des quatre coins du pays et même de l’étranger, est propice pour écouler leurs produits et subvenir aux besoins de leurs familles. Cette année, les responsables du festival rassurent sur sa tenue et promettent que l’édition sera aussi grandiose que les précédentes. Il est prévu, comme de coutume, d’innombrables activités et festivités, comme les expositions culturelles, les expositions-ventes, les conférences, les rencontres, les galas, les représentations théâtrales et artistiques… Beaucoup d’artisans sont aussi attendus. Ils viendront de toutes les régions du pays et concerneront tout un éventail d’arts traditionnels, à l’instar de la poterie, vannerie, bijouterie, habits traditionnels et autres productions artisanales.

Rabah A.