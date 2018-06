Lancement d’un concours de la meilleure production théâtrale

Par DDK | Il ya 1 heure | 125 lecture(s)

Un concours de la meilleure pièce de théâtre de l’année culturelle 2018 sera organisé par le théâtre régional Kateb Yacine de Tizi-Ouzou. Ainsi et dans un appel placardé sur les murs de la ville des Genêts, le directeur de l’établissement invite l’ensemble des associations et coopératives théâtrales de la wilaya à prendre part à cet évènement et de se rapprocher du théâtre Kateb Yacine pour retirer la fiche de participation et le règlement du concours, ou de consulter la page web www.theatretiziouzou.dz. Le règlement est constitué de dix articles dont le neuvième stipule que la pièce lauréate bénéficiera d’un programme de diffusion qui sera pris en charge par l’établissement pour cinq spectacles. Le dépôt du dossier de participation est fixé au 30/11/2018. Par ailleurs, au programme de la célébration de la Fête de l’indépendance coïncidant avec le 5 Juillet, il est prévu la générale de la pièce «Fadhma N’Soumeur» par l’association Ibturen de Larbaâ Nath Irathen, en collaboration avec le théâtre régional Kateb Yacine. Le texte est d’Ali Boudaren et la mise en scène de Massinissa Hadbi.

M A Tadjer