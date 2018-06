Yanis Bennour, un talent prometteur

Par DDK | Il ya 1 heure | 159 lecture(s)

Bennour Yanis est un jeune footballeur, formé à l’école de la JF Tadmaït. Il est né le 26 février 2005 à Draâ Ben Khedda et évolue au poste de milieu de terrain offensif inter gauche et peut aussi jouer comme attaquant libre. Il est, en d’autres termes, un électron libre sur le front de l’attaque de son équipe. Âgé de 13 ans, Yanis ne veut percer dans sa carrière de joueur. Cet élément de valeur, promis à un radieux avenir, est plus que jamais décidé à faire sensation. Il aspire, pour cela, à évoluer dans un club de palier supérieur, qui lui permettra de s’épanouir et de progresser davantage. Rencontré hier à Tizi-Ouzou, le jeune Tadmaïti regrette de ne pas avoir eu la chance de faire des tests à la JSK : «J’aurais souhaité subir des tests à la JSK, pour tenter ma chance et convaincre les entraîneurs des jeunes catégories de ce club mythique, pour me recruter. Mais bon, ce n’est que partie remise. J’espère atterrir dans un club de palier supérieur». Et de poursuivre : «Je vais chercher un club où je pourrais faire des essais pour me distinguer et donner une autre dimension à ma jeune carrière de joueur. Il y a beaucoup de jeunes de Tadmaït qui ont réussi à s’illustrer dans le milieu du foot, à l’image des Merbah Gaya et Messala, ainsi que les Smaili, Hamadache et autres». Yanis Bennour est déterminé à faire ses preuves dans un autre club, du moment que sa formation est terminée avec l’école de football de la JF Tadmaït.

Massi Boufatis